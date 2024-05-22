Kenangan Menlu Retno Marsudi Terhadap Menlu Iran Almarhum Hossein Amir Abdollahian

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengenang bagaimana hubungannya dengan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Hossein Amir Abdollahian menjadi salah satu korban kecelakaan helikopter dalam penerbangan dari Azerbaijan menuju Iran bersama Presiden Ebrahim Raisi.

Dikatkan Retno, dia memiliki hubungan yang dekat dengan almarhum. Hal ini terlihat dari pertemuannya mencapai 6 kali setahun. Bahkan, alarhum juga pernah menyampaikan terkait standing invitation.

"Saya masih ingat betul beliau selalu mengingatkan adanya standing invitation bagi saya untuk berkunjung ke Teheran. Dan standing invitation itu belum sempat saya penuhi tapi beliau sudah pergi mendahului kita," kata Menlu saat ditemuinya wartawan di kediaman resmi Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Jakarta pada Rabu (22/5/2024).

Dikatakan, dalam satu tahun terakhir saya melakukan pertemuan bilateral 6 kali dengan Menteri Husein. Enam kali pertemuan bilateral dilakukan pada bulan Agustus di Johannesburg, Oktober di Jeddah, New York, Desember di Jenewa di sela-sela pertemuan global refugees forum kemudian di Jenewa.

Lalu pada Februari 2024, Menlu Retno juga bertemu Menlu Iran di sela-sela high level meeting dewan HAM dan di gambia di sela-sela pertemuan KTT OKI.Retno menyebut hubungan dengan Hossein Amir Abdollahian bukan hanya sebagai menteri luar negeri saja. Melainkan juga berkomunikasi dengan baik sebagai manusia.

Karena kita berhubungan baik tidak saja pada tataran resmi sebagai Menteri Luar Negeri tetapi kita juga berkomunikasi dengan baik sebagai manusia. Jadi, lanjut Menlu, sekali lagi duka cita sangat mendalam untuk keluarga untuk pemerintah dan juga untuk seluruh rakyat Iran. "Kita doakan beliau-beliau yang pergi alfatihah buat beliau-beliau dan saya akan selalu kenang hubungan baik dengan Menteri Luar Negeri Husen terutama," pungkas Menlu.

