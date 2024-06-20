Sambut Tahun Emas 2045, Ini Pesan Menlu Retno untuk Mahasiswa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi meminta mahasiswa untuk mempersiapkan dan menyambut tahun Indonesia emas tahun 2045 karena ditahun tersebut Indonesia akan menjadi negara besar dengan inovasi tinggi dan menguasai teknologi.

“Golden future of Indonesia, in your hand, “ kata Retno menyemangati mahasiswa yang hadir di acara HUT Yayasan Tarumangara di Kampus 2 Universitas Tarumanagara, Tanjung Duren Jakarta barat, Kamis (20/6/2024).

Menlu memuji peran kampus dalam mempersiapkan generasi muda, sehingga fit untuk kebutuhan masa depan dalam konteks menuju Indonesia emas. Secara khusus Retno Marsudi, menggarisbawahi posisi Universitas Tarumanagara sebagai "pusat persemaian" intelektual muda.

"Dari segi competitiveness, kampus menjadi tempat untuk menyemai rasa dapat bersaing dengan negara lain. Karena sekali lagi, bangsa yang menang adalah bangsa yang berinovasi tinggi dan menguasai teknologi," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Tarumangara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H,. M.H mengatakan dalam rangka menyambut generasi emas tahun 2045, Yayasan Tarumanagara telah menyiapkan pengembangan bisnis yang mensupport kemajuan universitas, diataranya membangun kota mandiri yang didalamnya akan disiapkan infrastruktur dan pendukung kota mandiri yang lengkap. Diantaranya adanya lembaga pendidikan, rumah sakit, pusat penelitian dan pengembangan akademis yang terintegrasi.

“Kita akan naik ke skala yang lebih global atau internasional,” terang Prof Ariawan yang merupakan alumni program doktoral hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Indonesia.