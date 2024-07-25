Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Retno Marsudi Tegaskan ASEAN Bukan Proksi Siapapun!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:56 WIB
Menlu Retno Marsudi Tegaskan ASEAN Bukan Proksi Siapapun!
Pertemuan Menlu ASEAN di Laos (Foto: Kemlu)
A
A
A

VIENTIANE -  Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi angkat lima isu penting di Pertemuan Retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 25 Juli 2024 di Vientiane, Laos, yakni : isu sentralitas ASEAN, AOIP, Myanmar, Laut China Selatan dan isu Palestina. 

Pertama, mengenai pentingnya ASEAN tidak menjadi proksi kekuatan mana pun. Sekali ASEAN jadi proksi, maka akan sulit bagi ASEAN memainkan peran sentralnya dan tetap menjadi 'jangkar' bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan.   

Kedua, mengenai keberlanjutan implementasi AOIP. Indonesia pastikan agar implementasi AOIP tetap diarustamakan baik dalam kegiatan ASEAN maupun dengan mitra wicaranya. 

Sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) tahun lalu, tahun ini akan diselenggarakan Pertemuan ke-2 AIPF di sela-sela KTT ASEAN KE-44 dan ke-45 di Vientiane Oktober mendatang. Indonesia juga berharap AIPF dapat diselenggarakan di Malaysia tahun depan.

Kalangan bisnis (ABAC Indonesia) saat ini juga tengah menyiapkan pembentukan ASEAN-Indo-Pacific Business Network. 

Untuk keberlanjutan AOIP, Menlu lebih lanjut mengusulkan inisiatif Indonesia agar ASEAN dapat menyusun dan menyepakati Deklarasi AOIP sebagai rujukan utama arsitektur kawasan, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Concord IV.

Ketiga, mengenai isu Myanmar. Menlu Retno menyampaikan kekecewaannya terkait tidak adanya progres 5PC oleh Myanmar. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3046069/menteri_luar_negeri_retno_marsudi-Qe7H_large.jpg
Menlu Retno Pastikan Kondisi WNI Aman Pasca Kerusuhan di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/18/3039653/menlu_retno_marsudi-CgOm_large.JPG
Retno Marsudi Ingatkan Negara-Negara ASEAN Pentingnya Menghormati Hukum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/18/3023696/sambut-tahun-emas-2045-ini-pesan-menlu-retno-untuk-mahasiswa-x8cMLsvBkA.jpg
Sambut Tahun Emas 2045, Ini Pesan Menlu Retno untuk Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/18/3011995/kenangan-menlu-retno-marsudi-terhadap-menlu-iran-almarhum-hossein-amir-abdollahian-KXyKILgGGj.jpg
Kenangan Menlu Retno Marsudi Terhadap Menlu Iran Almarhum Hossein Amir Abdollahian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/18/2964847/menlu-ri-tantangan-dunia-semakin-besar-perang-ukraina-situasi-di-gaza-hingga-rivalitas-kekuatan-6EilZlQYCN.jpeg
Menlu RI : Tantangan Dunia Semakin Besar, Perang Ukraina, Situasi di Gaza hingga Rivalitas Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/18/2951439/menlu-ri-kritik-standar-ganda-barat-terhadap-penderitaan-bangsa-palestina-wI8z9GpUzH.jpg
Menlu RI Kritik Standar Ganda Barat Terhadap Penderitaan Bangsa Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement