Menlu RI Kritik Standar Ganda Barat Terhadap Penderitaan Bangsa Palestina

BANDUNG - Kemerdekaan Palestina masih menjadi utang yang harus dituntaskan oleh Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Mengangkat semangat Konferensi Asia Afrika, yang digelar di Gedung Merdeka pada 1955, Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya melawan penjajahan dan kekejaman zionis Israel.

"Indonesia memilih berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina, " ujarnya.

Pada penghujung 2023, zionis Israel melakukan pembantaian brutal terhadap warga Palestina di Gaza, membunuh lebih dari 22 ribu orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Menghadapi kekejaman Israel ini, Menlu RI mengkritik standar ganda yang diterapkan negara-negara Barat atau The Global North (Belahan Dunia Utara). Menurutnya, negara- negara Barat yang selama ini banyak bicara dan memberi "kuliah" tentang hak asasi manusia (HAM) hanya diam menyaksikan pelanggaran krmanusiaan terhadap bangsa Palestina.