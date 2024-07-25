Retno Marsudi Ingatkan Negara-Negara ASEAN Pentingnya Menghormati Hukum Internasional

VIENTIANE – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan ke-57 Para Menteri Luar Negeri ASEAN dilakukan hari ini di Vientiane, Laos (25/7/2024).

Seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN hadir dalam Pertemuan, kecuali Myanmar diwakili oleh pejabat non-politik, sesuai dengan Keputusan ASEAN sebelumnya.

Beberapa pesan utama yang disampaikan oleh Indonesia selama Pertemuan antara lain:

Pertama, pentingnya ASEAN berorientasi ke depan, adaptif dan mampu menjawab berbagai tantangan global dan tantangan dunia seperti ekonomi yang berbasis AI, transisi hijau, perubahan iklim, ketahanan pangan dan kelangkaan air dunia.

“Karenanya, Visi Komunitas ASEAN 2045 harus dilengkapi dengan Rencana Strategis yang jelas," tambahnya.

Kedua, pentingnya peran dan solidaritas ASEAN yang lebih untuk isu-isu global. Menlu Retno menyampaikan bahwa situasi global saat ini harus mendorong kita semua berupaya lebih untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, dan tidak membiarkan terjadinya konflik terbuka di kawasan.

“Sekali lagi saya tekankan pentingnya menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan", ujar Retno.