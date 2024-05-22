Prosesi Pemakaman Presiden Iran, Ribuan Pelayat Turun ke Kota Tabriz

Prosesi pemakaman Presiden Iran, ribuan pelayat turun ke Kota Tabriz (Foto: Reuters)

IRAN - Ribuan pelayat turun ke kota Tabriz di Iran pada Selasa (21/5/2024) untuk berduka atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi.

Raisi meninggal dalam kecelakaan helikopter di dekat perbatasan Azerbaijan pada Minggu (19/5/2024) bersama dengan menteri luar negerinya dan tujuh orang lainnya.

Gambar siaran TV pemerintah menunjukkan banyak orang berpakaian hitam, memadati truk bertabur bunga putih yang membawa peti mati yang dibungkus dengan bendera nasional Iran.

Dikutip Reuters, para pelayat membawa poster Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian, dan pejabat lainnya yang tewas dalam kecelakaan itu.

Meskipun ada orang yang hadir, beberapa orang dalam melihat kesedihan publik yang sangat kontras dibandingkan dengan peringatan kematian tokoh senior lainnya dalam 45 tahun sejarah Republik Islam Iran. Iran diketahui mengumumkan lima hari berkabung untuk Raisi.

Sementara itu, hanya ada sedikit retorika emosional yang menyertai kematian Qasem Soleimani, seorang komandan senior Garda Revolusi elit Iran yang terbunuh oleh rudal Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020 di Irak. Pemakamannya menarik banyak pelayat, menangis sedih dan marah.

Kecelakaan helikopter yang menewaskan Raisi juga terjadi pada saat krisis yang semakin mendalam antara kepemimpinan ulama dan masyarakat luas.

Permasalahan utama berkisar dari pengetatan kontrol sosial dan politik hingga kesulitan ekonomi.