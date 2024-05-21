Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tak Ucapkan Belasungkawa dan Bantah Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:18 WIB
Israel Tak Ucapkan Belasungkawa dan Bantah Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Iran
Israel tak ucapkan belasungkawa dan bantah keterlibatan dalam kecelakaan helikopter yang tewaskan Presiden Iran (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

ISRAEL – Israel belum secara resmi mengomentari berita meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dan sejumlah pejabat tinggi dalam kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024). Israel juga tidak memberikan pernyataan belasungkawa atas berita kematian tersebut.

Namun, seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters pada Senin (20/5/2024) bahwa Israel tidak terlibat dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan Raisi dan rombongan.

Iran dan Israel telah terlibat dalam perang bayangan selama beberapa dekade. Ketegangan tersebut terancam meletus dalam konfrontasi terbuka bulan lalu setelah IRGC melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, menembakkan ratusan drone sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk dua komandan IRGC

Sementara itu, kelompok oposisi Iran yang berbasis di Paris menggambarkan kematian Raisi sebagai pukulan strategis yang monumental dan tidak dapat diperbaiki terhadap Ayatollah Ali Khamenei dan rezim Iran.

Maryam Rajavi, pemimpin politik Mujahidin Rakyat Iran (MEK), mengeluarkan pernyataan pada Senin (20/5/2024) yang mengatakan bahwa kematian presiden akan memicu serangkaian dampak dan krisis dalam tirani teokratis, yang akan mendorong para pemuda pemberontak untuk mengambil tindakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement