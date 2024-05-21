Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Negara yang Bantu Pencarian Helikopter Presiden Iran yang Jatuh

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:00 WIB
3 Negara yang Bantu Pencarian Helikopter Presiden Iran yang Jatuh
3 Negara yang bantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh (Foto: AP)
A
A
A

TEHERAN - Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan pada hari Minggu malam. Tim penyelamat dan drone banyak dikerahkan untuk mencari puing-puing yang tersisa dari helikopter tersebut.

Melansir CBC, Raisi bersama pejabat lainnya sedang dalam perjalanan balik setelah meresmikan bendungan bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di wilayah perbatasan Iran dengan Azerbaijan.

Di tengah perjalanan, cuaca buruk dan kabut mempersulit helikopter untuk melanjutkan perjalanan sehingga terpaksa melakukan ‘pendaratan keras’ di daerah pegunungan. Ketika puing-puing helikopter akhirnya ditemukan, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan dari dalam helikopter. Akhirnya Raisi beserta seluruh penumpang helikopter itu dinyatakan tewas dalam kecelakaan hari Minggu.

Banyak negara-negara yang mengucapkan belasungkawa dan menawarkan bantuan terhadap Iran dalam masa sulit ini. Bahkan Komisi Eropa ikut membantu Iran dalam proses pencarian helikopter dengan mengaktifkan layanan pemetaan satelitnya, menyusul permintaan bantuan dari Iran.

Berikut tiga negara yang bantu pencarian helikopter presiden Iran yang jatuh dilansir berbagai sumber:

1. Turki

Kementerian Luar Negeri Turki menginformasikan bahwa Iran telah meminta dukungan teknis untuk pencariannya dan telah mendiskusikan apa saja bantuan yang dapat dikirim secepatnya oleh Turki.

“Kami sedang dalam proses mendiskusikan bantuan apa yang bisa dikirimkan secepatnya,” katanya.

Selain itu, badan bantuan darurat pemerintah AFAD juga menginformasikan bahwa Turki telah menyediakan helikopter yang dilengkapi peralatan untuk melakukan pencarian di malam hari.

