Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dukung Iran dalam Masa Sulit, Raja Yordania Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Raisi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:44 WIB
Dukung Iran dalam Masa Sulit, Raja Yordania Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Raisi
Raja Yordania ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisa (Foto: The Jordan Times)
A
A
A

AMMAN - Yang Mulia Raja Abdullah pada Senin (20/5/2024) menyampaikan belasungkawa kepada Iran atas meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan delegasi yang menyertainya.

“Saya turut berduka cita yang tulus kepada para pemimpin, pemerintah, dan rakyat Iran atas meninggalnya Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Amir-Abdollahian dan delegasi pendamping mereka,” tulis Yang Mulia di platform X.

“Semoga Tuhan mengampuni mereka semua. Kami berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara kami di Iran pada saat yang sulit ini,” lanjutnya.

Raja Yordania menekankan dalam pesannya bahwa negaranya mendukung saudara-saudaranya di Iran dalam situasi sulit ini.

Raja Yordania Abdullah diketahui baru-baru ini mengumumkan bahwa negaranya menggagalkan rencana penyelundupan senjata yang dipimpin Iran ke kerajaannya.

Seperti diketahui, Presiden Iran Ebrahim Raeisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian tewas dalam kecelakaan helikopter di provinsi barat laut Azarbaijan Timur pada Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement