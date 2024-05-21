Dukung Iran dalam Masa Sulit, Raja Yordania Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Presiden Raisi

Raja Yordania ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisa (Foto: The Jordan Times)

AMMAN - Yang Mulia Raja Abdullah pada Senin (20/5/2024) menyampaikan belasungkawa kepada Iran atas meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan delegasi yang menyertainya.

“Saya turut berduka cita yang tulus kepada para pemimpin, pemerintah, dan rakyat Iran atas meninggalnya Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Amir-Abdollahian dan delegasi pendamping mereka,” tulis Yang Mulia di platform X.

“Semoga Tuhan mengampuni mereka semua. Kami berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara kami di Iran pada saat yang sulit ini,” lanjutnya.

BACA JUGA: Profil 2 Putri Presiden Iran Ebrahim Raisi yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

Raja Yordania menekankan dalam pesannya bahwa negaranya mendukung saudara-saudaranya di Iran dalam situasi sulit ini.

Raja Yordania Abdullah diketahui baru-baru ini mengumumkan bahwa negaranya menggagalkan rencana penyelundupan senjata yang dipimpin Iran ke kerajaannya.

Seperti diketahui, Presiden Iran Ebrahim Raeisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian tewas dalam kecelakaan helikopter di provinsi barat laut Azarbaijan Timur pada Minggu (19/5/2024).