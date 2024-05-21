Profil 2 Putri Presiden Iran Ebrahim Raisi yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

IRAN - Ebrahim Raisi selaku presiden Iran dilaporkan telah tewas dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu (19/05/2024). Saat itu, Raisi bersama pejabat Iran lainnya sedang dalam perjalanan balik dari peresmian bendungan di perbatasan Iran dengan Azerbaijan.

Melansir Euronews, helikopter yang ditumpangi Raisi bersama pejabat Iran lainnya terpaksa melakukan ‘pendaratan keras’ di wilayah pegunungan setelah mengalami kesulitan dalam kabut tebal dan cuaca buruk.

Tewasnya Ebrahim Raisi tentu meninggalkan duka bagi keluarganya. Raisi memiliki istri yang bernama Jamileh Alamolhoda yang dinikahinya sejak tahun 1983. Kedua pasangan ini memiliki dua putri.

Nama dari kedua putri Ebrahim Raisi tidak pernah dipublikasikan karena masalah privasi namun yang pasti kedua putrinya memiliki pendidikan yang tinggi. Melansir Times Now News, salah satu putrinya sedang berkuliah di Universitas Sharif dan yang satunya lagi berkuliah di Universitas Teheran.