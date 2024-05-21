Profil Istri Presiden Iran yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

TEHERAN - Media pemerintah Iran melaporkan bahwa Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan balik dari wilayah perbatasan Iran-Azerbaijan pada Minggu malam. Diberitakan bahwa helikopter yang digunakan Raisi mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk dan kabut yang tebal sehingga jatuh di wilayah hutan Dizmar.

Ketika puing-puing helikopter akhirnya ditemukan pada Senin (20/5/2024) pagi, sayangnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melansir Voice of America, Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dengan pejabat lainnya ditemukan tewas di lokasi jatuhnya helikopter.

Raisi memiliki istri yang bernama Jamileh Alamolhoda yang dinikahinya pada tahun 1983. Jamileh merupakan putri dari Imam Sholat Jumat Masyhad Ahmad Alamolhoda. Mengutip Times Now News, Jamileh-Sadat adalah seorang profesor serta menjabat sebagai presiden Institut Studi Fundamental Sains dan Teknologi di Universitas Shahid Beheshti Teheran.

Alamolhoda memperoleh gelar doktornya di bidang filsafat pendidikan dari Universitas Tarbiat Modares pada tahun 2001. Melansir Wikipedia, sebagai profesor di Universitas Shahid Beheshti beliau mengajar mata kuliah seperti filsafat pendidikan tinggi, antropologi dalam Islam, metode pengajaran, landasan teori manajemen pendidikan, dan lain sebagainya.