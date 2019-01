JAKARTA - Pendiri Sinarmas Group, Eka Tjipta Widjaja, meninggal dunia pada Sabtu (26/1/2019) malam sekira pukul 19.43 WIB. Ia meninggal dunia dalam usia 98 tahun.

Semasa hidupnya, orang terkaya ke-3 di Indonesia itu memiliki quotes yang melekat dalam hidupnya. Ia mengatakan, jadilah pria yang berintegritas, bertanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan masyarakat.

"Be a man of integrity, be responsible to your family, job, and society." katanya.

Menurut pengakuan salah satu karyawan Sinarmas Land yang enggan disebutkan namanya, motto itu kemudian dipajang di ruangan kantor. Foto yang memuat quotes Eka Tjipta itu dilengkapi dengan gambar dirinya yang tampak sedang menulis.

"Ada fotonya di ruangan kantor," katanya kepada Okezone.

Sekadar diketahui, Eka Tjipta Widjaja meninggal dunia pada Sabtu (26/1/2019). Ia akan disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Sabtu (26/1/2019). Jenazah salah satu orang terkaya di Indonesia itu akan disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Senen, Jakarta Pusat.

(erh)