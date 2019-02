PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 7 Februari 2019 mengecam penyelidikan atas bidang keuangan dan bisnis miliknya oleh kelompok Demokrat yang kini berkuasa di DPR.

Trump khususnya menyerang Ketua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff, yang katanya tidak menemukan adanya kolusi dengan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2016, tapi kini menyelidiki setiap aspek kehidupan Trump, baik segi keuangan ataupun pribadi, walaupun tidak ada alasan untuk itu.

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Februari 2019