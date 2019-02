KASHMIR – Sedikitnya 12 tentara India tewas dan 20 lainnya terluka akibat bom meledak di Kashmir.

Menurut Associated Press via Al Jazeera, Kamis (14/2/2019) sebuah mobil yang dilengkapi dengan bahan peledak menabrak bus yang membawa personel Pasukan Cadangan Pusat (CRPF) di desa Lethora di bagian selatan wilayah Himalaya yang disengketakan antara India dan Pakistan.

Lebih dari 20 personel terluka dalam serangan itu.

"Sebuah bom meledak ketika konvoi CRPF lewat," kata perwira senior polisi Munir Ahmed Khan.

"12 prajurit CRPF tewas. Saat ini kami sedang mengevakuasi personel yang terluka dari lokasi."

More pictures emerging. 12 paramilitary personnel dead, 13 others injured in an IED blast on National Highway #Kashmir pic.twitter.com/In0uuXoGoF— Zulqarnain Ibn Usuf (@mzzulfi) 14 Februari 2019