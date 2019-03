JAKARTA – Sebagai bentuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12, Okezone.com menggelar diskusi bertajuk “Kolaborasi untuk Negeri”. Diskusi yang akan membahas soal revolusi industri 4.0 ini menghadirkan narasumber yakni menteri dari Kabinet Kerja, kepala daerah, hingga para pelaku industri.

Saat ini Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang berbeda dengan revolusi industri lainnya dan internet of things berperan penting sebagai data miner di samping data processing. Perkembangan ke arah ini menghadirkan tantangan-tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh dunia industri. Perkembangan teknologi yang memasuki revolusi industri 4.0 tidak perlu ditakutkan. Akan tetapi, ini perlu diantisipasi dan direspons secara memadai.

Perkembangan teknologi industri ini akan memunculkan sejumlah tantangan. Namun, di balik itu semua ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Okezone.com sebagai portal berita terdepan di Indonesia selalu ingin memberikan update dan menyajikan solusi atas setiap permasalahan di masyarakat. Karena itu, Round Table Discussion ini kita gelar untuk merumuskan strategi yang jitu, yang bisa menjadi pedoman dan acuan kita dalam menyikapi perkembangan industri 4.0 yang bahkan telah menuju ke tahap society 5.0,” katanya CEO Okezone.com Daniel Hartono, Selasa (12/3/2019).

Dalam Round Table Discussion ini, Okezone.com akan menggali apa saja yang sudah disiapkan pemerintah dan bagaimana para pelaku industri memanfaatkan peluang ini. Diawali oleh pemaparan dari Kepala BPPT, Hamam Riza. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari beragam industri, mulai dari pemerintahan, perusahaan BUMN sampai dengan perusahaan swasta. Narasumber yang akan hadir ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto; Dirjen Penyediaan Perumahan, Kalawi Abdul Hamid; Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi; Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda & Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi; Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto.

Narasumber lainnya yang akan hadir dalam forum diskusi “Kolaborasi untuk Negeri” ialah Pakar, Praktisi & Pengamat ICT & Ekraf Hasnil Fajri; Lecturer in Master of Management, Faculty of Economics, Universitas Indonesia Zaafri Ananto Husodo; CTO MNC Group & COO MNC Innovation Center Yudi Hamka; Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) Muhammad Ali; VP Information Technology PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Sofian; Vice President PT Samsung Electronics Indonesia Lee Kang Hyun; President of GRAB Indonesia, Ridzki Kramadibrata; serta Director & Chief Innovation and Regulatory Indosat Ooredo Arief Musta’in.

“Sebagai media online yang aware terhadap perkembangan zaman, Okezone.com menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pendapatnya dalam Round Table Discussion ini. Mengutip Sir Winston Churchill, ‘there is nothing wrong with change, if it is in the right direction’, itu salah satu motivasi Round Table Discussion ini digelar. Semoga bisa menjadi salah satu sumbangsih Okezone.com yang bermanfaat untuk bangsa ini,” kata Direktur Sales Marketing Okezone.com, Lia Marliana.

Diskusi juga membicarakan infrastruktur yang secara masif sedang dibangun di negara kita. Apa saja yang sudah disiapkan dan peluang apa yang bisa diambil dari perkembangan teknologi tersebut.

