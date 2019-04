INDRAMAYU - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kalau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pertanian Indonesia meningkat tajam, dan menempati posisi 5 di dunia. Hal tersebut ia ungkapkan saat menyambangi para petani di Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019).

"PDB kita meningkat tajam dan nomor 5 dunia. PDB Pertanian itu naik dari Rp994 triliun menjadi Rp1.462 triliun. Itu luar biasa, ini hampir merata di setiap sektornya," ucap Amran saat ditemui Okezone di Desa Tambi.

Amran menjelaskan, pencapaian tersebut mendapat apresiasi, dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "FAO sendiri mengapresiasi PDB Pertanian kita," sambungnya.

Ditambahkan Amran, bahwa ekspor dalam bidang pertanian, mengalami peningkatan kurang lebih 9-10 juta ton, dimulai dari tahun 2013 sampai 2018. Menurutnya, hal ini menjadi indikator, jika program yang dijalankannya sudah on the ride atau on track.

"Ekspor kita di tahun 2013 mencapai 33 juta ton, sedangkan di tahun 2018 itu mencapai 42 juta ton. Kurang lebih 9-10 juta ton peningkatan, " imbuhnya.

Dalam lawatannya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Amran sendiri menyalurkan bantuan sekitar Rp24 miliar untuk para petani, berupa bibit sayuran, bibit padi, alat mesin pertanian (alsintan), ayam, kambing dan lainnya.

