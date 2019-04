View this post on Instagram

Akhirnya Aira bisa menemani Memo langsung dan kesempatan foto dengan Memo setelah kembali ke kamar perawatan. (Foto pertama) Foto kedua dan ketiga adalah saat Aira mengantar Memo dari keluar ICU menuju kamar perawatan. Foto terakhir adalah sesaat setelah Memo menjalani Bone Marrow puncture (Tes sum-sum Tulang Belakang) yang kedua. Mohon doanya dari teman-teman semoga semua hasil test nya bagus dan Memo menuju ke kesembuhan... Bismillahi Rahmanir Rahim....Al-Fatihah... “Laa ba’-sa thahuurun insyaa Allah” Artinya: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa, insyaAllah. [HR. Al-Bukhari no. 5656]