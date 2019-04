PARIS - Gereja Katedral Notre Dame di Paris, Prancis mengalami kebakaran pada Senin 15 April waktu setempat. Dikarenakan peristiwa tersebut, Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron mengungkapkan perasaannya.

Melalui akun Twitter pribadinya, Emmanuel Macron bersedih melihat apa yang terjadi pada salah satu tempat yang bersejarah di Paris, dan juga salah satu tempat wisata popular di dunia tersebut.

Today humanity lost a priceless monument. For more than 800 years, it survived revolution, plague and world war. It inspired artists and authors like Victor Hugo and enchanted millions of tourists and today Notre Dame de Paris burns 😔 #NotreDame pic.twitter.com/f45S0dJ2s8— Yara Tarek Morsi (@YaraTarekMorsi1) April 15, 2019