WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut putrinya, Ivanka Trump dan Menteli Luar Negeri Mike Pompeo dengan "Beauty and the Beast."

Trump memperkenalkan pasangan itu saat berpidato di hadapan sekelompok personel Angkatan Udara di Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, dekat ibu kota Korea Selatan Seoul.

Baca: Trump Bercanda ke Putin: Jangan Ikut Campur Pilpres AS

Baca: Ayah dan Anak Migran Tewas Tenggelam di Perbatasan, Donald Trump Salahkan Demokrat

"Mike, naiklah ke sini," kata Trump kepada Pompeo, sebelum memberi tahu orang banyak, "Dan Anda tahu siapa lagi yang kita miliki di sini, Ivanka," ketika sorak-sorai bangkit dari kerumunan.

"Pasangan yang sangat cantik, Beauty and the Beast," kata Trumpa, ketika pasangan itu naik ke podium.

Trump welcomes Mike Pompeo and Ivanka to the stage: "Mike Pompeo is here, where’s Mike?… And you know who else I have? Has anyone ever heard of Ivanka? Alright, come up Ivanka. Come on. She’s going to steal the show. What a beautiful couple ... beauty and the beast.” pic.twitter.com/BG1VyogLcy— John Hudson (@John_Hudson) 30 Juni 2019