CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat

Rahman Asmardika-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:19 WIB
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat (Reuters)
JAKARTA - CEO Apple, Tim Cook, memberikan hadiah plakat dengan alas emas 24 karat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Cook memberikan hadiah itu kepada Trump di Gedung Putih, Washington, pada Rabu (6/8/2025).

1. Plakat Beralaskan Emas 24 Karat

Hadiah tersebut berbentuk cakram kaca yang dibuat produsen kaca Corning untuk iPhone. Cakram tersebut dipasang di atas sebuah alas emas 24 karat, yang menurut Cook didatangkan dari Utah.

Cakram itu menampilkan logo Apple, nama Trump, tanda tangan Cook, dan ukiran “Made in USA – 2025”, demikian dilansir Times of India, Jumat (8/8/2025).

Ini merupakan bagian dari sebuah gestur simbolis yang menggarisbawahi komitmen Apple terhadap manufaktur Amerika.

“Kaca ini berasal dari lini Corning. Diukir untuk Presiden Trump. Ini adalah unit yang unik,” kata Cook.

Ia menambahkan, kaca ini dirancang seorang mantan kopral Korps Marinir AS yang kini bekerja di Apple.

Momen tersebut terekam dalam video dan beredar luas di internet. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum Trump mengumumkan janji investasi terbaru Apple berupa tambahan USD100 miliar untuk operasional di AS. Hal ini mendorong total investasi domestik raksasa teknologi tersebut menjadi USD600 miliar selama empat tahun ke depan.

 

