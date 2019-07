GOA – Seekor sapi di Goa menjadi sensasi internet baru di India setelah terekam kamera merebut bola dari sekelompok pemuda dan menunjukkan kemampuannya “mengolah” si kulit bundar. Klip video tersebut dibagikan di media sosial dan dengan cepat menjadi viral, dengan warganet yang membandingkan sapi itu dengan para atlet dunia.

Dalam rekaman berdurasi sekira dua menit itu, si sapi pintar terlihat menahan operan nyasar dari seorang pemuda dengan kakinya. Dia kemudian tampak berusaha memberikan operan sambil mengusir para pemuda lain yang berusaha mengambil bola dari kakinya.

Dilaporkan diambil di daerah Mardol Goa, video itu diposting oleh komentator kriket Harsha Bhogle dan telah mengumpulkan 2,18 juta tampilan, 33.000 retweet dan 105.000 likes sejak Senin.

This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z