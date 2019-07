JAKARTA - Angela Tanoesoedibjo kembali bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, kali ini di Istana Bogor. Momen itu diunggah di akun Instagram @partaiperindo.

Akhir-akhir ini, Angela menjadi pembicaraan publik, karena dinilai menjadi kandidat kuat menteri dari kalangan milenial. Seperti di ketahui, Jokowi memang meminta kepada seluruh parpol koalisi untuk mencari Menteri dari kalangan muda yang dapat membantunya di kabinet dalam kepemimpinannya di periode kedua.

Angela yang berusia 32 tahun ini, saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama RCTI dan GTV. Di usia muda, ibu dari dua anak ini memiliki pengalaman mumpuni sebagai eksekutif memimpin puluhan ribu karyawan di perusahaan terdepan.

Dia menyandang dua gelar, yaitu pertama, Bachelor of Arts in Communications (Media Arts and Productions) dari Universitas Teknologi Sydney, Australia pada 2008. Kedua, gelar Master of Commerce dalam bidang Keuangan dari Universitas New South Wales, Australia pada 2010.

Dalam pertemuan dengan Jokowi kali ini, Angela mengenakan seragam Partai Perindo.

Angela yang juga Wasekjen DPP Partai Perindo ini tidak datang sendiri melainkan bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, serta segenap jajaran pengurus DPP dan DPW Partai Perindo.

Hary yang ditemui wartawan seusai pertemuan tersebut mengatakan pertemuan tersebut sama sekali tak membicarakan kabinet. "Tadi itu pertemuan antara Partai Perindo lengkap dengan Pengurus DPP dan sebagian DPW dengan Bapak Presiden dan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno," kata Hary.

Pada pertemuan tersebut, secara resmi Partai Perindo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden RI, sekaligus menegaskan komitmen dari Partai Perindo untuk terus mendukung ikut ambil bagian dalam setiap kebijakan Jokowi supaya lebih maksimal. "Kita punya keinginan sama semua, bagaimana bisa membuat NKRI lebih baik lagi," jelasnya.

Ke depan, Partai Perindo akan terus mendukung pemerintah baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Selanjutnya, mengenai pertemuan Angela dan Jokowi, Hary kembali menjawab tak ada pembicaraan tentang kabinet. "Bukan Mbak Angela saja, ada 40 lebih yang hadir. Jadi, semua hadir, semua jabat tangan juga sama semua," ungkapnya.

Dia mengatakan mengenai kabinet adalah sepenuhnya kewenangan Jokowi. Pertemuan di Istana Bogor, lanjutnya, adalah bentuk dukungan Partai Perindo untuk pemerintahan ke depan membangun Indonesia.

"Kita hanya menegaskan komitmen Perindo untuk mendukung beliau menciptakan legacy di 2024. Meletakkan fondasi yang kuat untuk kemajuan Indonesia," tuturnya.

(aky)