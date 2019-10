CHENNAI - Operasi penyelamatan besar-besaran yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang balita yang terjebak di sebuah sumur sempit telah memasuki hari ketiga.

Sujith Wilson, 2 tahun, awalnya terjebak di kedalaman sekira 10 meter tetapi sejak itu telah jatuh lebih jauh ke dalam sumur sedalam 180 meter di Negara Bagian Tamil Nadu, India. Tim penyelamat memompa oksigen ke bocah itu tetapi lapisan lumpur berarti mereka tidak bisa menilai kondisi Sujith.

Mereka sekarang menggunakan mesin-mesin berat untuk menggali lubang kedua yang sejajar dengan lubang tempat anak itu jatuh.

Diwartakan BBC, Senin (28/10/2019), Sujith jatuh ke dalam borewell yang ditinggalkan saat bermain dengan teman-teman pada Jumat. Wartawan lokal mengatakan ibunya, yang berada di sumur, berteriak kepada putranya, memintanya untuk tidak menangis.

Pada tahap awal penyelamatan, dia juga terlihat menjahit tas, berharap itu bisa digunakan untuk membawa bocah itu ke permukaan.

While, the officials are trying to rescue on one side, Sujiths mother, Kalairani on the request of rescue officials has started striching a cloth bag in which they hope to bring Sujith up after expanding it inside the borewell. #SaveSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/btcu4eGuJq — Jayakumar Madala (@JayakumarMadala) October 26, 2019