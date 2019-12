THIRUVANANTHAPURAM - Seorang pria India yang memenangkan lotre senilai Rs60 crore (sekira Rp11,7 miliar) kembali mendapatkan keberuntungan besar, kali ini setelah menggali setumpuk besar koin yang berusia lebih dari 100 tahun.

B Rathnakaran Pillai, seorang mantan operator penggergajian kayu, menggunakan sebagian uang dari kemenangannya dalam lotre pada Januari 2018 untuk membeli tanah di kota kelahirannya Kilimanoor, Negara Bagian Kerala, India. Lahan yang terletak di sebelah sebuah kuil Krishna tua itu ternyata menghasilkan lebih dari sekadar sayuran untuk Pillai.

Diwartakan RT, saat mengolah tanah tersebut, Pillai yang tampaknya memiliki keberuntungan yang luar biasa, menemukan sebuah pot berisi lebih dari 2.500 keping koin. Setelah diperiksa lebih teliti, dia menyadari bahwa koin-koin itu berasal dari Kerajaan Travancore yang sudah tidak ada, yang memerintah Kerala selatan selama ratusan tahun.

One man has all the world’s luck: “Lottery winner from Kerala tills land bought from gains, discovers buried treasure” https://t.co/yrKhtgdLwS