GUINEA - Seorang polisi menggunakan seorang wanita sebagai perisai manusia untuk menangkis lemparan batu dari para pengunjuk rasa.

Insiden itu terjadi di Conakry , ibu kota, Guinea, di mana demonstrasi telah merenggut nyawa 28 warga sipil dan satu petugas polisi.

Para demonstran memprotes Presiden Octogenarian Alpha Conde yang mereka tuduh ingin mengubah konstitusi negara untuk mempertahankan kekuasaan.

Rekaman polisi telah menyebar di media sosial dan memicu kemarahan publik.

Video, yang sumbernya belum bisa tidak dapat diverifikasi, menunjukkan empat polisi menghadapi pengunjuk rasa yang melemparkan batu.

Salah satu polisi bergerak di depan para demonstran, mendorong seorang wanita di depannya.

Jenderal Ansoumane Baffoe Camara, direktur jenderal pasukan kepolisian nasional Guinea, mengatakan kepada AFP bahwa polisi dalam video itu telah ditangkap. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Wanita dalam video itu mengatakan kepada media setempat bahwa dia terluka dalam insiden itu, dan pergi ke rumah sakit untuk perawatan, kemudian pulang.

