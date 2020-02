WUHAN - Perawat di China secara sukarela mencukur rambut mereka untuk mengurangi risiko kontaminasi silang saat menghadapi virus korona di rumah sakit di Wuhan. Mencukur kepala hanyalah salah satu contoh pengorbanan yang dilakukan para staf medis saat mereka berjuang di garis depan epidemi.

Hingga, Selasa, 11 Februari 2020, virus korona baru, atau yang dikenal sebagai 2019-nCoV itu telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, dengan hampir 43.000 kasus infeksi yang terkonfirmasi.

BACA JUGA: Korban Tewas Virus Korona Tembus 1.018 Orang

Sebuah video yang di-posting oleh People's Daily China, harian terbesar di negara itu, menunjukkan perawat dari Provinsi Shaanxi mencukur rambut mereka sebelum dikirim ke Wuhan.

Video lain yang di-posting kantor berita Xinhua menyebutkan, selain mengurangi potensi penyebaran patogen, tidak memiliki rambut juga membuat proses mengenakan dan melepas jubah pelindung atau hazmat, menjadi lebih mudah.

Respect! A team of nurses in NW China's Shaanxi shaved their hair before coming in for duty amid coronavirus outbreak to avoid cross-infection. pic.twitter.com/XpseMgSsg9— People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020