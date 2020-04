NEW YORK - Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di New York, pada Kamis siang (9/4/2020) mengonfirmasi sedikitnya 12 warga negara Indonesia (WNI) di New York positif terjangkit virus corona (COVID-19). Dua di antara WNI positif Covid-19 telah meninggal dunia.

“Jumlah ini di luar WNI yang mungkin terpapar Covid-19 tetapi tidak atau belum melapor ke KJRI,” demikian keterangan pihak KJRI NY yang dikutip VOA.

Untuk itu masyarakat Indonesia diimbau untuk terus memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari kerumunan dan mempraktikkan physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat.

Negara Bagian New York merupakan wilayah dengan tingkat perebakan virus corona terparah di Amerika Serikat (AS). Hingga laporan ini disampaikan, hampir 160 ribu orang terjangkit virus corona di New York, dengan lebih dari 7.000 kematian. New Jersey, Michigan, California dan Louisiana adalah empat negara bagian lain yang mencatat jumlah penderita terbanyak.

Otorita berwenang kini juga sedang mewaspadai mulai meningkatnya jumlah orang yang terjangkit virus corona di Philadelphia, Pennsylvania.

(dka)