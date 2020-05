NEW YORK - Lima belas anak-anak, banyak di antaranya terinfeksi virus corona, baru-baru ini dirawat di rumah sakit di Kota New York dengan sindrom misterius yang belum sepenuhnya dimengerti oleh dokter, tetapi telah dilaporkan di beberapa negara Eropa. Hal itu diumumkan pejabat kesehatan Amerika Serikat (AS) pada Senin malam (4/5/2020).

Departemen Kesehatan Kota New York mengatakan, banyak anak-anak, berusia dua hingga 15 tahun, telah menunjukkan gejala yang terkait dengan syok toksik atau penyakit Kawasaki, penyakit langka pada anak-anak yang melibatkan peradangan pembuluh darah, termasuk arteri koroner.

Menurut buletin dari departemen kesehatan, sejauh ini tak satu pun pasien dari pasien di Kota New York yang mengalami sindrom itu meninggal. Buletin itu menggambarkan penyakit tersebut sebagai "sindrom inflamasi multisistem yang berpotensi terkait dengan Covid-19".

Komisioner Kesehatan Negara Bagian, Dr Howard Zucker, mengatakan para pejabat negara juga sedang menyelidiki sindrom misterius itu.

Sindrom ini telah mendapat perhatian yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir ketika kasus-kasus mulai muncul di negara-negara Eropa yang terpukul oleh virus corona.

"Ada beberapa deskripsi langka anak-anak baru-baru ini di beberapa negara Eropa yang memiliki sindrom peradangan ini, yang mirip dengan sindrom Kawasaki, tetapi tampaknya sangat jarang," kata Dr Maria Van Kerkhove, seorang ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam briefing pers pekan lalu.

Tidak segera diketahui apakah anak-anak di bagian lain Amerika Serikat telah menderita penyakit ini. Kota New York telah menjadi pusat pandemi.

Laporan anak-anak yang sakit dengan sindrom yang tidak dapat dijelaskan di New York City telah beredar selama beberapa hari, tetapi buletin yang dirilis pada Senin (4/5/2020) adalah yang pertama kalinya otoritas kesehatan kota memperingatkan dokter untuk mencari pasien yang mungkin mengalaminya.

Buletin mengatakan bahwa sebagian besar dari 15 anak mengalami demam dan banyak yang mengalami ruam, muntah atau diare. Sejak dirawat di rumah sakit, lima dari mereka membutuhkan ventilator mekanik untuk membantu mereka bernafas, dan sebagian besar dari 15 "memerlukan dukungan tekanan darah". "Spektrum penuh penyakit itu belum diketahui," demikian dilaporkan buletin itu sebagaimana dilansir Straits Times. Dari 15 pasien, sebagian besar dinyatakan positif virus corona atau ditemukan, melalui tes antibodi, kemungkinan telah terinfeksi sebelumnya. Departemen kesehatan mengidentifikasi 15 pasien dengan menghubungi unit perawatan intensif anak rumah sakit di seluruh kota dalam beberapa hari terakhir. "Hanya kasus parah yang dapat dikenali saat ini," kata buletin itu. Dr Zucker mengatakan departemen kesehatan negara juga sedang mencari kemungkinan kasus Kawasaki pada anak-anak dan remaja di Eropa. "Sejauh ini, dari apa yang kami pahami, ini adalah komplikasi yang jarang pada populasi anak yang mereka yakini terkait dengan Covid-19," kata Dr Zucker, menambahkan, "Kami mengikutinya dengan sangat teliti."