Terkait gelombang unjuk rasa atas kematian George Floyd di Amerika Serikat (AS), Wakil Duta Besar RI untuk AS, Iwan Freddy Hari Susanto mengatakan, KBRI memastikan 142 ribu WNI di AS aman. Atlanta, Seattle, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Columbus, Pittsburgh, Denver, Salt Lake City, Nashville, dan Minneapolis, telah memberlakukan jam malam menyusul banyaknya kerusuhan pada Sabtu (30/5/2020) waktu setempat. KBRI mengimbau seluruh WNI untuk selalu tenang, waspada, dan hindari titik demonstrasi. PAA #AmerikaSerikat #GeorgeFloyd #KBRI #WashingtonDC #BreakingNews #iNews