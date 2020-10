YEREVAN - Armenia menuding Azerbaijan menghancurkan sebuah katedral bersejarah di Nagorno-Karabagh di tengah pertempuran di wilayah kantong yang disengketakan itu.

Foto-foto menunjukkan kerusakan pada interior Katedral Ghazanchetsots (Juru Selamat Suci) di Kota Shusha, Nagorno-Karabagh. Katedral yang merupakan situs ikonik untuk Gereja Apostolik Armenia itu mengalami kerusakan yang serius.

Sebagian atap katedral ambruk, puing-puing berserakan di lantai, bangku-bangku roboh dan interiornya tertutup debu dari bagian-bagian dinding batu kapur bangunan yang terkena benturan.

"Tidak ada militer, tidak ada yang strategis di sini, bagaimana Anda dapat menargetkan gereja? Itu adalah katedral yang sangat penting bagi orang-orang Armenia. Tuhan akan menjadi hakimnya," kata Simeon, seorang penduduk setempat kepada kantor berita AFP.

Juru bicara kementerian pertahanan Armenia, Artsrun Hovhannisyan pada Kamis (8/10/2020) menuduh pihak Azerbaijan menargetkan katedral. Pada hari yang sama Armenia mengumumkan telah memecat kepala Dinas Keamanan Nasionalnya tanpa memberikan alasan.

Sementara itu Azerbaijan mengatakan bahwa Ganja, kota terbesar kedua di Nagorno-Karabagh telah dihancurkan oleh pasukan Armenia, menewaskan setidaknya satu warga sipil.

BREAKING: We just got back from the church in #Shushi 20 kilometer from #Stepanakert. The church got hit some hours ago, terrible destruction inside. Thank god, the kids plus parents who were in the basement hiding didnt got injured. #KarabakhWar @BILD pic.twitter.com/SalupTprqP — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 8, 2020