JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meraup 20 suara elektoral setelah memenangi Negara Bagian Illinois, menjadikan total suara elektoralnya saat ini mencapai 109. Sementara itu saingannya, petahana Donald Trump juga menambah perolehan suaranya melalui kemenangan di West Virginia dan South Carolina, menurut penghitungan yang dilansir VOA.

Illinois adalah negara bagian ke-10 yang dimenangi Biden pada pemilihan Presiden AS (Pilpres AS) 2020 ini. Sebelumnya, dia telah memperoleh kemenangan di Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, District of Coumbia (DC), Colorado, dan Connecticut.

Trump juga telah meraih kemenangan di 10 negara bagian, termasuk Indiana, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennesee, South Dakota, dan Nebraska, namun memiliki suara elektoral total yang lebih sedikit, 72.

Kedua capres berlomba mencapai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres AS 2020 dan duduk di ruang oval Gedung Putih sebagai Presiden baru AS.

(dka)