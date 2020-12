VIDEO yang diduga menunjukkan momen pembunuhan seorang pria yang oleh media diidentifikasi sebagai pejabat senior Mossad, Fahmi Hinavi (45 tahun), menjadi viral di media sosial. Pembunuhan itu terjadi beberapa sepekan setelah serangan yang menewaskan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, menimbulkan spekulasi tentang pembalasan Teheran.

Menurut laporan yang belum dikonfirmasi oleh Press TV yang dikendalikan pemerintah Iran, korban yang disebut sebagai komandan dinas intelijen Israel, Mossad, ditembak mati di Tel Aviv setelah mobilnya diberondong 15 peluru saat berhenti di lampu merah.

Para pelaku serangan langsung kabur tanpa meninggalkan jejak.

Foto yang diduga dibuat di tempat kejadian dibagikan secara daring, menunjukkan pintu mobil dengan beberapa lubang peluru, dengan pengguna media sosial mengklaim bahwa foto itu menggambarkan kendaraan tempat dugaan pembunuhan Hinavi terjadi.

MASSIVE BREAKING – Reports of the assassination of the Israeli Mossad commander Fahmi Hinawi, southeast of Tel Aviv, Israel by unknown persons pic.twitter.com/G5iunLvP0Q — fahad c4 (@fahdc4) December 5, 2020