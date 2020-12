INGGRIS - Kate Middleton dan Pangeran William mulai melakukan tur terimakasih Royal Train di Inggris.

Tadi malam waktu setempat, pasangan itu naik Kereta Kerajaan dalam tur nasional sepanjang 1.250 mil, tiga hari untuk berterima kasih kepada pekerja dan komunitas utama dalam perang melawan Covid-19.

Kemudian mereka bertemu pekerja transportasi di Stasiun Euston, London, yang telah membantu menjaga kereta api negara tetap berjalan selama pandemi.

“Saat-saat seperti inilah orang sangat menghargai apa yang Anda lakukan setiap hari,” ujar William saat berbicara dengan manajer area TfL untuk Green Park dan Euston Alero Abbey.

“Tiba-tiba kami semua tahu apa yang Anda lakukan dan bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan sangat baik,” terangnya, dikutip The Sun.

Keduanya pun tampak terkejut ketika mendengar masinis London Overground Glyn Smith, yang memberi tahu mereka bisa menghindari menabrak seorang anak kecil pada Juni lalu.

Smith mengatakan dia mengemudi dengan kecepatan sekitar 20 meter per jam. Willim pun mengapresiasi hal tersebut.

Tadi malam waktu setempat, keduanya menulis pesan kepada para penumpang di Stasiun Euston.

Terima kasih kepada semua pekerja transportasi di mana pun karena telah membuat negara ini terus bergerak sepanjang tahun yang sulit ini. Selamat Natal!,” tulis Kate menulis di papan layanan.

Sementara itu, pagi ini waktu setempat, Duke dan Duchess of Cambridge tiba di Edinburgh dan langsung disambut pemain musik tiup atau piper yang khusus memainkan lagu-lagu Natal. Seperti Jingle Bells dan Santa Claus Is Coming To Town.

Mengenakan masker wajah, William dan Kate berterima kasih pada piper sebelum meninggalkan stasiun.

Kehadiran pasangan bangsawa ini juga disambut Shaky, nama asli Michael Barrett, 72, yang menyanyikan lagu hit nomor satu Natal 1984 dari lantai stasiun saat Kate dan Wills bertepuk tangan dari lantai pertama.

Menurut rencana Kereta Kerajaan Ratu ini akan melaju untuk tur singkat ke Inggris, Skotlandia dan Wales yang berakhir besok. Duke dan Duchess akan singgah di Inggris, Skotlandia dan Wales, untuk berterima kasih kepada pekerja garis depan NHS, relawan, pekerja kunci, staf panti jompo, guru dan anak sekolah atas semua kerja keras mereka selama pandemi.

(sst)