LAS VEGAS – Kepolisian Las Vegas menangkap seorang pria yang masuk ke landasan di Bandara Internasional McCarran, Las Vegas, berlari ke pesawat Alaska Airlines, dan naik ke salah satu sayapnya.

Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas mengidentifikasi pria itu sebagai Alejandro Carlson (41 tahun). Carlson bergerak di sekitar sayap selama hampir 45 menit sebelum terjatuh ke tarmac.

"Itu jelas merupakan salah satu hal teraneh yang pernah saya lihat dalam hidup saya," kata Erin Evans, seorang penumpang pesawat sebagaimana dilansir ABC News.

Peristiwa itu terjadi saat pesawat akan bertolak dari Las Vegas menuju ke Portland, Oregon pada Sabtu (12/12/2020) sekira pukul 13.30 waktu setempat. Kepolisian setempat mengatakan tampaknya pria itu melompati pagar bandara.

Juru bicara Alaska Airlines mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pilot pesawat memperhatikan seorang pria berlari ke pesawat dan segera menelepon menara kendali pesawat udara untuk meminta bantuan.

WINGMAN: New video from inside an Alaska Airlines flight shows a man who climbed onto the wing of the plane during takeoff at Las Vegas' McCarran International Airport, with the man eventually falling onto the tarmac and taken into custody. https://t.co/drjbNRfxk0 pic.twitter.com/fmszhERFKD— World News Tonight (@ABCWorldNews) December 13, 2020