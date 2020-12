BUBANESHWAR – Sebuah kereta tergelincir di Negara Bagian Odisha, India, setelah menabrak seekor gajah pada Senin (21/12/2020) dini hari. Semua orang yang berada di atas kereta itu dilaporkan dalam keadaan aman.

Menurut keterangan perusahaan operator kereta East Coast Railway, kereta Puri-Surat Express tergelincir setelah menabrak hewan betubuh besar tersebut. Insiden itu terjadi antara stasiun KA Hatibari dan Maneswar pada pukul 2.04 dini hari waktu setempat.

"Enam roda mesin kereta tergelincir setelah kecelakaan itu. Penumpang di dalamnya dan pilot lokomotif aman," tambah East Coast Railway sebagaimana dilansir ANI.

Odisha: Puri-Surat Express Train derailed after hitting an elephant between Hatibari and Maneswar railway stations of Sambalpur division at 2.04 am today, says East Coast Railway pic.twitter.com/wsa62UjubI— ANI (@ANI) December 21, 2020