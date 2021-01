WASHINGTON – Tabir kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol Amerika Serikat (AS) mulai terkuat satu persatu. FBI mengatakan polisi menemukan truk pickup yang berisi 11 bom rakitan, satu senapan dan pistol dua blok dari gedung Capitol AS.

Polisi menduga seorang pria asal Alabama yang memarkir truk pickup tersebut. Coffman diduga telah memarkir truk pikapnya pada pukul 09:15 pagi waktu setempat di First St SE on the Hill, dekat National Republican Club, yang biasa disebut Capitol Hill Club. Bangunan itu berada dalam satu blok dari gedung kantor DPR AS yang besar dan Perpustakaan Kongres.

Truk itu juga memiliki pistol di kursi penumpang dan senapan serbu M4 Carbine, bersama dengan magasin senapan yang berisi amunisi.

Ketika polisi menemukan dan menggeledahnya sekitar satu blok, Coffman juga diketahui membawa pistol 9mm dan pistol kaliber 22 di setiap saku depannya.

(Baca juga: Boeing Siap Bayar Rp34 Triliun Asal Bebas dari Gugatan Pidana)



Dikutip CNN, penemuan ini adalah salah satu detail paling meresahkan yang diungkapkan jaksa penuntut federal karena mereka merinci sejauh mana persenjataan yang tersedia untuk membantu pelaku kerusuhan pro-Trump yang menyerbu Capitol.

Seperti diketahui, Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap 13 terdakwa terkait kerusuhan Capitol pada Jumat (8/1). Termasuk seorang anggota parlemen Virginia Barat dan seorang pria yang memasuki kantor Ketua DPR Nancy Pelosi dan duduk di mejanya.

Sementara itu, Coffman telah ditangkap dan didakwa dengan kepemilikan senjata api yang tidak terdaftar dan membawa pistol tanpa lisensi.

Coffman, 70, mengatakan kepada polisi jika dia memiliki toples yang diisi dengan styrofoam cair dan bensin. Penyelidik federal percaya jika kombinasi zat ini meledak akan memiliki efek “napalm”. Yakni sejauh itu menyebabkan cairan yang mudah terbakar menempel lebih baik ke objek yang terkena ledakan.

(Baca juga: Raja Salman Disuntik Vaksin Covid-19 Usai Putra Mahkota Arab Saudi)



Polisi juga menemukan kain lap dan korek api. Dokumen pengadilan mengatakan barang-barang tersebut dan stoples berisi bahan peledak yang berdekatan satu sama lain merupakan kombinasi dari bagian yang dapat digunakan sebagai bom atau alat penghancur.

Coffman hadir di hadapan hakim federal minggu ini, dan ditahan setidaknya sampai sidang berikutnya pada Selasa pekan depan. Dia belum mengajukan pembelaan di pengadilan.

Secara keseluruhan, 13 orang menghadapi tuntutan federal yang berasal dari kerusuhan tersebut.

(sst)