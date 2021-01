WASHINGTON, DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengklaim, tanpa memberikan bukti kuat, bahwa organisasi teroris Al Qaeda telah mendirikan pangkalan baru di Iran.

"Kita harus mengakuinya, kita harus menghadapinya... kita harus mengalahkannya," kata Pompeo dalam acara pers pada Selasa (12/1/2021) yang diadakan khusus untuk membuat pengumuman tersebut.

"Kami mengabaikan hubungan Iran-Al Qaeda dengan risiko kami sendiri," tambahnya.

Pompeo mengakui bahwa, bagi banyak orang Amerika, dugaan perkembangan itu mungkin datang sebagai "kejutan," karena militer AS dan intelijen asing telah melakukan serangan terhadap kelompok itu sejak serangan teror 11 September 2001. Namun, menurut Pompeo, Pengejaran AS yang tanpa henti inilah yang membawa Al Qaeda ke "surga yang lebih aman", di Iran.

Menteri Luar Negeri menyebut Iran sebagai "pilihan sempurna" untuk tempat persembunyian baru para teroris, menambahkan bahwa beberapa operator Al Qaeda telah memiliki koneksi selama puluhan tahun di negara itu.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menanggapi klaim "fiktif" Pompeo dengan menuduhnya menyebarkan "kebohongan penghasut."

From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.



No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran.— Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021