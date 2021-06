NEW YORK - Gubernur New York Andrew Cuomo pada Rabu (23/6/2021), mengatakan darurat COVID-19 Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang awalnya dinyatakan pada Maret 2020, akan berakhir pada Kamis (24/6/2021).

Cuomo mengumumkan dalam sebuah jumpa pers, dan juga dalam cuitan di Twitter bahwa "Darurat COVID-19 New York akan berakhir besok (Kamis). Memerangi COVID dan melakukan vaksinasi warga New York masih menjadi prioritas utama, tetapi keadaan darurat virus corona segera berakhir. "

BACA JUGA: New York Cabut Pembatasan Covid, Warga Berpesta Nyalakan Kembang Api

Gubernur Cuomo telah melonggarkan sebagian besar pembatasan terkait COVID-19 untuk New York pada 15 Juni 2021. Mengakhiri keadaan darurat negara bagian itu akan memungkinkan pemerintah negara bagian New York dan daerah untuk memutuskan langkah-langkah kesehatan masyarakat masing-masing, tanpa diperintah oleh gubernur. Ini juga akan mengakhiri kekuasaan gubernur untuk mengeluarkan perintah eksekutif di daerah yang biasanya ditentukan oleh badan legislatif negara bagian.

BACA JUGA: Ikut Vaksinasi Covid-19 di New York Bisa Dapat Tesla Model 3

Cuomo menyampaikan lebih dari 71 persen warga New York berusia di atas 18 tahun telah mendapatkan sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19, dan lebih dari 63 persis telahdivaksinasi dosis lengkap.

Cuomo menjelaskan bahwa pedoman COVID-19 dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) akan tetap berlaku, misalnya mengenakan masker dalam transportasi umum, termasuk pesawat terbang, di bandara-bandara, di stasiun-stasiun kereta dan bus.

(dka)