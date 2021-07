SALT LAKE CITY – Badai debu menyebabkan serangkaian kecelakaan dan tabrakan mobil besar-besaran yang menewaskan setidaknya tujuh orang di Negara Bagian Utah, Amerika Serikat (AS).

Menurut Departemen Keamanan Publik Utah, serangkaian kecelakaan lalu lintas terjadi pada Minggu (25/7/2021) sore waktu setempat. Setidaknya 20 kendaraan terlibat dalam kecelakaan setelah angin kencang menyebabkan badai debu di kota kecil Kanosh. Penumpukan debu telah mengganggu visibilitas di jalan.

BACA JUGA: Pria yang Mengejek Vaksin Covid-19 Meninggal Dunia Usai Terpapar Virus

“Badai pasir di Millard County (sisi barat Utah) menyebabkan tujuh korban jiwa dan berbagai pengendara terluka dalam serangkaian kecelakaan Minggu sore di barat Kanosh. Beberapa orang telah diangkut ke rumah sakit daerah dalam kondisi kritis,” kata Departemen Keamanan Publik Utah sebagaimana dilansir Sputnik.

At least seven people have been killed in a 20-vehicle pileup during a sandstorm in #Utah, the highway patrol said. pic.twitter.com/rxZJKsL21f— Jeyaram Anojan (@AnojanJeyaram) July 26, 2021