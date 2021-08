WASHINGTON - Seorang perempuan Afghanistan melahirkan di dalam pesawat evakuasi Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (22/8/2021). Sang ibu melahirkan bayinya tak lama setelah mendarat di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, demikian menurut keterangan Angkatan Udara AS.

Sang ibu melahirkan bayi perempuan di ruangan kargo pesawat Angkatan Udara C-17 usai persalinan dan sempat mengalami komplikasi selama penerbangan, tulis Komando Mobilitas Udara AS di Twitter.

"Komandan pesawat memutuskan untuk menurunkan ketinggian guna meningkatkan tekanan udara di pesawat, yang membantu menstabilkan dan menyelamatkan nyawa sang ibu," cuit akun itu.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021