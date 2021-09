BENGHAZI – Seorang muazin meninggal dunia sesaat setelah mengumandangkan azan Ashar diduga karena mengalami serangan jantung. Insiden itu terjadi di sebuah masjid di Benghazi, Libya timur.

Sang muazin tiba-tiba ambruk tidak sadarkan diri setelah mengumandangkan azan. Para jemaah yang ada di masjid segera memberikan pertolongan dan membawa pria itu ke rumah sakit dimana dia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

VIDEO | He raised the call to prayer and breathed his last … A surveillance camera in a mosque in Al-Hawari in #Benghazi caught the moment of the death of the muezzin Abdul Hamid al-Marimi after a sudden cardiac arrest. #Libya pic.twitter.com/JFaEHV6oND— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 4, 2021