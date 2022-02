JAKARTA - Beredar video di media sosial TikTok yang memperlihatkan dugaan tentara Rusia sedang melakukan terjun payung.

Bahkan, tentara tersebut merekam dirinya sesaat setelah diturunkan dari helikopter yang diduga di sebuah daerah di Ukraina.

Netizen pun menyoroti karena mereka terjun payung sambil tertawa lepas.

Hal tersebut terlihat dalam salah satu unggahan video TikTok oleh akun @aureliansandulescu.

Dalam unggahan video yang telah ditonton sebanyak 2,5 juta kali tersebut, diduga tentara Rusia itu sedang saling tertawa.

Lalu tentara tersebut merekam area sekitar yang menjadi tempat mendarat.

Video dengan caption “Russian invaders make TikTok” tersebut nampaknya menarik perhatian banyak orang.

Banyak netizen yang mengecam karena tentara tersebut masih sempat tertawa di tengah perang yang terjadi.

“I can’t believe I’m watching a war in tiktok,” tulis akun @Idutch.

“Sempat-sempatnya ngerekam,” ujar akun @gloriuszz.

Namun, ada juga netizen yang khawatir video tersebut dapat membahayakan bagi para tentara.

“Imagine the intelligence agency or something watching Tiktok 24/7 for info,” tulis akun @strawberry7052.

“Did they locate their location because of that video?” ujar akun @herdal3.

Sebagai informasi, perang Rusia- Ukraina sudah dimulai pada Kamis (24/2/2022), setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan antara kedua negara tersebut.