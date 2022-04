UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kegembiraannya pada Selasa (12/4) setelah menangkap pemimpin oposisi paling terkemuka di negara itu.

Presiden membagikan foto musuhnya yang diborgol Viktor Medvedchuk di media sosial, dengan judul: “Operasi khusus dilakukan oleh Layana Keamanan Ukraina (SBU). Sudah selesai dilakukan dengan baik! Detail menyusul."

Dibentuk pada 1991, SBU adalah badan intelijen dan keamanan utama Ukraina.untuk menggantikan Badan Intelijen Uni Soviet (KGB).

Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Medvedchuk telah menghadapi tuduhan pengkhianatan di Ukraina dan berada di bawah tahanan rumah. Keberadaannya tidak diketahui dalam beberapa minggu setelah invasi.

Beberapa pengamat berspekulasi bahwa Medvedchuk atau salah satu sekutunya mungkin menjadi pilihan Kremlin untuk memimpin pemerintahan boneka di Ukraina jika invasi 24 Februari berhasil menggulingkan Zelensky.

Medvedchuk mengepalai partai terbesar kedua di parlemen nasional, “Platform Oposisi - For Life.” Dia sebelumnya ditempatkan di bawah tahanan rumah, tahun lalu, sebagai bagian dari tindakan keras Zelensky terhadap perbedaan pendapat, yang diberikan persetujuan diam-diam oleh pendukung rezim Barat.

Medvedchuk, yang menentang Kiev Maidan 2014, dan percaya bahwa tindakan Barat negara itu merugikan kepentingan Ukraina, telah memimpin partainya sejak 2018. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf mantan Presiden Leonid Kuchma, pada awal 2000-an.

Beberapa komentator Barat telah melabelinya sebagai "sekutu terdekat Vladimir Putin di Ukraina." Namun, Presiden Rusia menggambarkan Medvechuk sebagai "nasionalis Ukraina."

Pada 2019, Platform Oposisi - For Life memenangkan 13% suara dalam pemilihan parlemen, menjadikannya faksi oposisi terbesar di negara itu. Tahun lalu, jajak pendapat menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan Servant of the People Zelensky sebagai partai paling populer di negara bagian itu.

Hal itu tampaknya memicu tindakan keras Zelensky, yang menutup outlet media yang terkait dengan Medvedchuk. Segera setelah itu, politisi itu ditangkap atas tuduhan "pengkhianatan" yang bermotif politik.

Medvedchuk telah menolak tuduhan sebagai "pro-Rusia," bersikeras partainya mewakili jutaan Ukraina biasa. Pada Februari 2021, ia menuduh Zelensky berusaha membangun kediktatoran di Ukraina dan menekan oposisi yang dipilih secara sah.

Pihak berwenang di Kiev juga mendakwa pendahulu Zelensky, Petro Poroshenko, dengan pengkhianatan, pada Desember 2021 – dengan tuduhan yang sama dengan Medvedchuk: membeli batu bara secara ilegal dari wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dan dengan demikian “mendanai terorisme.” Poroshenko membuat kesepakatan besar dengan kembali ke Ukraina secara terbuka pada bulan Januari, dan pengadilan Kiev menolak untuk memenjarakannya.

Tidak seperti Medvedchuk, Poroshenko memiliki dukungan substansial di Barat.

Diketahui, Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan mengakhiri konflik dengan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri. Rusia akhirnya mengakui keduanya sebagai negara merdeka, di mana mereka meminta bantuan militer.

Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua republik Donbass dengan paksa.