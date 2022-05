Jakarta--Generasi muda adalah harapan bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengemban tugas menjaga generasi muda tidak terjatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya melalui bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atas inovasinya mengembangkan website REAN.Id, lembaga pimpinan Petrus Reinhard Golose ini meraih penghargaan Digital Inovasi Awards (DIA) 2022.

Dalam ajang yang disiarkan iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews dan iNews.id langsung dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada akhir Maret lalu, BNN mendapatkan penghargaan untuk kategori Digital Innovation For Creative Industries.

Mewakili Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose, Sekretaris Utama BNN RI I Wayan Sukawinaya menyatakan suka cita atas apresiasi yang diberikan MNC Portal Indonesia.

"Penghargaan ini sangat berarti bagi BNN RI, karena melalui penghargaan ini kami merasa upaya dan inovasi berbasis digital yang kami lakukan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga mendapatkan perhatian dan dukungan dari media massa," katanya.

Malam puncak ajang penghargaan yang digelar oleh MNC Portal Indonesia (MPI) ini dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo serta sejumlah kepala daerah.

BNN meraih penghargaan DIA 2022 atas inovasinya membuat website REAN.ID. REAN (Rumah Edukasi Anti Narkoba). REAN.ID merupakan program untuk mengajak Generasi Milenial dan Generasi Z untuk berkarya dan bersih dari narkotika. REAN.ID menjadi media informasi dan edukasi yang dikemas dalam gaya anak muda dengan tujuan sebagai jejaring belajar, berbagi cerita dan inspirasi dalam mengekspresikan karya.

Website REAN.id membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menggali potensi dan membangun kepercayaan diri guna memperkuat citra remaja yang gemar mencoba hal baru. Informasi dan edukasi di website ini difokuskan dalam pembuatan konten literasi dalam pencegahan narkoba.

"Rean.id adalah platform digital pendidikan dan penyebaran Informasi antinarkoba untuk Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia. Platform digital ini diharapkan mampu mengajak anak muda untuk berkarya dan menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dari mereka dan untuk mereka,” ujar Wayan Sukawinaya.

DIA Awards merupakan penghargaan bergengsi sekaligus bentuk apresiasi MNC Portal Indonesia terhadap lembaga/badan, BUMN/corporate, dan pemerintah daerah yang telah berinovasi berbasis digital sehingga turut berkontribusi secara nyata bagi kemajuan transformasi digital Indonesia.

Selain kategori tersebut, terdapat empat kategori lainnya, yakni Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Kelima kategori ini diputuskan oleh para juri ahli yang ada di bidangnya.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam sambutan pembukaan Malam Puncak Penganugerahan DIA 2022, mengatakan bahwa sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital.

“Pertama saya ucapkan selamat dan semua inovasinya luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga membantu pelayanan masyarakat lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, sekali lagi kami ucapkan selamat,” ujarnya.

Terkait acara ini, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," ucap Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

