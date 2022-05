BANDUNG - Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mencegah dan mengatasi potensi kemacetan pada libur panjang (long weekend) di Kota Bandung, akhir pekan ini.

Diketahui, Kota berjuluk Parijs Van Java ini kerap menjadi incaran wisatawan pada hari libur. Kondisi tersebut kerap mengakibatkan kepadatan kendaraan, terutama di sejumlah titik rawan macet.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Aswin Sipayung melalui Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Ariek Indra Sentanu menyebutkan, sejumlah titik rawan tersebut, di antaranya jalur menuju kawasan wisata Lembang, tepatnya di Jalan Sukajadi dan Jalan Setiabudi.

Di titik tersebut, kata Ariel, pihaknya bakal menempatkan petugas kepolisian untuk mencegah dan mengurai kemacetan yang terjadi. Bahkan, pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas jika kepadatan kendaraan di atas normal.

"Selain one way, kita juga akan lakukan kanalisasi jalur masuk menuju Mal Paris Van Java yang berada di Jalan Sukajadi. Lalu, one way di Jalan Setiabudi dekat Jalan Cemara dilakukan situasional," terang Ariek, Jumat (13/5/2022).

Jalur rawan macet lainnya, lanjut Ariek, yakni Jalan Dr Djunjunan dan Jalan Ir H Juanda serta Jalan Tamansari, tepatnya di dekat objek wisata Kebun Binatang Bandung. "Di Jalan Dr Djunjunan, petugas di lapangan bakal melakukan pelarangan parkir di sejumlah titik keramaian," katanya. Ariek juga menyebutkan, Jalan Asia Afrika yang menjadi jantung Kota Bandung juga menjadi titik rawan macet lainnya. Pasalnya, wisatawan kerap membludak di kawasan tersebut pada hari libur. "Akan ada sejumlah petugas yang berjaga-jaga di sana," imbuhnya. Titik rawan terakhir, yakni kawasan Pasir Kaliki dan Bundaran Cibiru. Pihaknya pun bakal menempatkan sejumlah petugas untuk mencegah dan mengantisipasi kemacetan yang terjadi di kawasan itu. "Semoga pengamanan long weekend perayaan Waisak 2022 yang dilakukan oleh polisi dapat membuat masyarakat nyaman dan aman untuk menikmati akhir pekan di Kota Bandung," tandasnya.