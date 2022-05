Jakarta - Di tengah disrupsi akibat pandemi Covid-19, setiap brand dituntut untuk lihai membaca perubahan minat dan kebutuhan masyarakat. Pelaku bisnis dan brand dituntut untuk lebih inovatif menawarkan hal baru yang bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah pandemi Covid-19.

Perusahaan es krim Aice merupakan salah satu perusahaan F&B yang tidak berhenti mengeluarkan inovatif produk di masa pandemi ini, dan berhasil memenangkan penghargaan ‘Pertama di Indonesia’ dengan inovasi es krim AICE Mochi Klepon, es krim mochi pertama di Indonesia dengan aroma dan rasa klepon.

Es krim AICE Mochi Klepon merupakan hasil kerja sama AICE dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam program pelestarian warisan kuliner asli Indonesia. Kedua pihak mengolaborasikan kampanye nasional Wonderful Indonesia dengan inovasi warisan Indonesia yang muncul dalam es krim Aice Mochi Klepon.

TRAS N CO Indonesia, perusahaan yang fokus pada penelitian brand di Indonesia kembali mengumpulkan data-data perusahaan dan brand inovatif. TRAS N CO Indonesia bersama INFOBRAND.ID memberikan apresiasi kepada perusahaan dan brand inovatif melalui ‘Top Innovation Choice Award 2022’, dan ‘Penghargaan Pertama di Indonesia’. Penghargaan ini sudah dijalankan sejak tahun 2017.

“Penghargaan Pertama di Indonesia diberikan berdasarkan hasil riset dan pendaftaran dengan pendekatan tiga kriteria, The First Aspect, Evidence Aspect, dan Validation Aspect,” jelas CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo, ¬¬dalam keterangan tertulis, pada Rabu (11/5/2022).

Penghargaan ‘Pertama di Indonesia’ merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan yang diberikan kepada perusahaan atas prestasi inovasi dan karya guna meningkatkan daya jual produk/jasa perusahaan. Pemenang di kategori ini juga dinilai sebagai pionir di kategorinya.

Aice Mochi Klepon diklaim menjadi pionir di beberapa aspeknya. Es krim ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk kategori es krim maupun mochi yang bercita rasa Klepon. Mochi Klepon menjadi gabungan dari kelezatan kue klepon dengan dengan es krim mochi yang sangat populer bagi penyuka es krim saat ini. Beberapa aspek tersebut menjadikan AICE Mochi Klepon menyabet penghargaan ‘Pertama di Indonesia’.

Product Manager Aice Group Arifin menjelaskan tim produk dan R&D Aice selalu melakukan research dengan menggabungkan kombinasi teknologi produksi es krim serta bahan baku berkualitas untuk menciptakan varian produk es krim yang pertama di industri dan menjadi trendsetter. “Yang Pertama Selalu dari Aice” adalah slogan dan sebuah motivasi tim Aice untuk menghasilkan es krim berkualitas dan inovatif.

Kulit Mochi dihasilkan melalui proses produksi teknologi canggih, adonan diproses menyerupai ditumbuk puluhan ribu kali untuk mendapatkan kulit mochi dengan tekstur dan kekenyalan yang sempurna. Untuk Aice Mochi Klepon, kulit mochi dibuat rasa pandan yang kenyal dan bertabur kelapa, Isinya ditambah dengan lelehan gula aren cair dan es krim rasa klepon menjadikannya sangat mirip dengan kue klepon asli dari segi tekstur, rasa, maupun aromanya.

Dia menambahkan Aice Mochi Klepon merupakan hasil dari survei Tim R&D kami mengenai kuliner Nusantara yang menjadi selera masyarakat Indonesia.

“Kami sangat bangga Mochi Kelpon bisa menjadi kebanggaan dan pilihan masyarakat Inddonesia serta menjadi yang pertama di industri. Tidak berhenti di Aice Mochi Klepon, Aice Group akan selalu berinovasi untuk menghadirkan produk baru dan pertama di Indonesia lainnya dalam kampanye #InovasiWarisanIndonesia. Nantinya, produk Aice Mochi Klepon juga akan diekspor ke negara Asia Tenggara lainnya sebagai bentuk komitmen Aice Group dalam mempromosikan warisan budaya Indonesia,” ucap Arifin.

Sejalan dengan kampanye #InovasiWarisanIndonesia, saat ini Aice juga sedang dalam proses riset dan pengembangan untuk beberapa produk es krim lain yang akan mempromosikan warisan budaya Indonesia lainnya. AICE akan merilis berbagai produk yang tidak hanya mengangkat kuliner, tapi juga berbagai aspek budaya Indonesia lain yang berkesan untuk warga Indonesia maupun masyarakat dunia.

