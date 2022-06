JAKARTA - Mengutip hasil studi bertajuk “The number of tree species on Earth” dari Prosiding National Academy of Science yang dipublikasikan secara daring, diketahui bahwa jumlah spesies pohon menurut estimasi para ilmuwan berjumlah 73.000 spesies.

Dari angka tersebut, 9.200 spesies pohon belum ditemukan sampai saat ini. Sementara itu, dari spesies pohon yang telah ditemukan, sekitar setengah hingga dua pertiganya terdapat di hutan lembap tropis dan subtropis. Berikut ini daftar negara dengan jenis spesies pohon terbanyak di dunia.

1. Brasil

Brasil menempati posisi pertama sebagai negara dengan spesies pohon terbanyak di dunia. Pada tahun 2020 lalu tercatat jumlah spesies pohon di negara Brasil mencapai 60.082 spesies. Brasil memiliki bagian paling luas dari Hutan Amazon, sehingga tidak heran jika total pohon di negara ini mencapai 9.223 spesies. Pohon kebanggaan Brasil adalah Araucaria angustifolia atau juga dikenal dengan nama pinus brasil atau pinus parana. Pinus ini menjadi kayu terpenting di Brasil sejak tahun 1500-an. Namun, banyaknya penghancuran yang terjadi terhadap pohon tersebut, membuat spesies pohon ini sangat terancam punah.

2. Kolombia

Laporan The States of The World’s Forest pada tahun 2020 menunjukan bahwa Kolombia memiliki 6.021 jenis pohon. Hal tersebut menjadikan Kolombia sebagai negara kedua yang memiliki spesies pohon terbanyak di dunia. Simbol nasional negara ini bahkan berupa pohon jenis La Palma de Cera atau Ceroxylon quindiuense. Pohon ini tampak seperti kelapa dan palem yang tingginya sekitar 70 meter dengan usia mencapai 100 tahun.

3. Indonesia Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas (megabiodiversity) kedua terbesar di dunia, setelah Brasil. Alasan utamanya karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi aset jangka panjang untuk dikaji dan diteliti. Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wulansih Dwi Astuti mengatakan, posisi Indonesia yang terletak di daerah tropis dan tepat pada garis khatulistiwa, serta posisi geologis yang mempertemukan lempeng tektonik, membuat Indonesia memiliki banyak variasi genetik, baik dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Jumlah spesies pohon di Indonesia mencapai 5.623 spesies, dengan wilayah yang paling beragam jenis pohonya adalah Papua. 4. Malaysia Malaysia memiliki 5.459 jenis spesies pohon. Negara ini bahkan memiliki spesies pohon nasional yakni Intsia palembanica atau pohon merbau. Dilansir dari Malay Mail, pohon yang memiliki sifat tangguh ini dipilih agar semua orang Malaysia dapat mengambil merbau sebagai simbol kebanggaan nasional. Malaysia memiliki hutan yang dijadikan destinasi wisata, yaitu Taman Negara Malaysia yang dibuka sejak tahun 1938-1939. 5. Venezuela Negara yang terletak di Amerika Latin, Venezuela, memiliki 4.979 spesies pohon. Spesies pohon yang dijadikan sebagai pohon nasional Venezuela adalah pohon Araguaney atau Tabebuia chrysantha. Pohon ini memiliki bunga berwarna kuning dan biasa bermekaran pada akhir musim dingin dan awal musim semi.