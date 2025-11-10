Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:38 WIB
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
Wajah pelaku penambakan hansip di Cakung, Jakarta Timur/Foto: istimewa
JAKARTA - Polisi menangkap R dan PS, komplotan pelaku penembakan yang menewaskan seorang hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Begini penampakannya usai ditangkap.

Berdasarkan foto yang diterima terlihat keduanya sudah berada di ruang Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan kondisi tangan diikat kabel ties. Terlihat keduanya hanya bisa tertunduk lesu.

“Dalam kurun waktu 24 jam, dua orang pelaku penembakan di Cakung ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (10/11/2025).

Budi menerangkan, untuk pelaku R ditangkap lebih dulu saat hendak kabur ke wilayah Lampung. Setelah menangkap R, polisi kemudian menangkap PS.

“Saat ini 2 orang pelaku menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Krimum Polda Metro Jaya,” ujar dia.

pencurian Cakung Hansip Penembakan
