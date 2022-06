SELANDIA BARU - Para ilmuwan untuk pertama kalinya menemukan mikroplastik di salju Antartika yang baru jatuh.

Para peneliti dari University of Canterbury di Selandia Baru mengumpulkan sampel dari 19 situs di Antartika dan masing-masing berisi pecahan plastik kecil.

Mikroplastik berasal dari erosi bahan plastik dan lebih kecil dari sebutir beras - terkadang bahkan tidak terlihat dengan mata telanjang.

Para peneliti menemukan rata-rata 29 partikel per liter salju yang mencair.

Mereka mengidentifikasi 13 jenis plastik yang berbeda dan yang paling umum adalah polietilen tereftalat (PET), sebagian besar digunakan dalam botol minuman ringan dan pakaian. Hal ini ditemukan pada 79% sampel.

Lalu dari mana mikroplastik ni berasal? "Sumber yang paling mungkin dari mikroplastik di udara ini adalah stasiun penelitian ilmiah lokal," tulis peneliti Alex Aves dalam jurnal, Cryosphere.

"Namun, pemodelan menunjukkan asal mereka bisa mencapai 6.000 km (3.700 mil) jauhnya,” lanjutnya.

Studi sebelumnya telah menemukan polusi mikroplastik di es laut Antartika dan air permukaan, tetapi ini adalah kasus pertama yang dilaporkan di salju segar.

Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences tahun lalu mengatakan mikroplastik berputar di seluruh dunia, sering diangkut oleh debu, angin, dan arus laut.

Pada 2020, para peneliti menemukan mikroplastik di dekat puncak Gunung Everest. Mikroplastik juga ditemukan di laut dalam.

Sementara itu, bentuk polusi ini dapat memiliki efek lokal dan lebih luas. "Mikroplastik dapat memiliki zat berbahaya yang menempel pada permukaannya seperti logam berat, ganggang," kata Laura Revell, profesor di Universitas Canterbury, yang juga terlibat dalam penelitian tersebut.

"Jadi mereka dapat menyediakan cara di mana spesies berbahaya dapat masuk ke beberapa daerah terpencil dan sensitif, yang jika tidak, tidak akan sampai di sana,” lanjutnya.

Para ahli juga mengatakan manusia menghirup dan menelan mikroplastik melalui udara, air, dan makanan.

Tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia, tetapi satu studi oleh Hull York Medical School dan University of Hull tahun lalu menemukan bahwa tingkat tinggi mikroplastik yang tertelan dalam tubuh manusia berpotensi menyebabkan efek berbahaya, termasuk kematian sel dan reaksi alergi.

Mikroplastik juga dapat meningkatkan dampak pemanasan global. Ladang salju, lapisan es, dan gletser di seluruh dunia sudah mencair dengan cepat, dan para ilmuwan mengatakan mikroplastik berwarna gelap yang disimpan di lokasi ini dapat memperburuk keadaan dengan menyerap sinar matahari dan meningkatkan pemanasan lokal.

Hamparan salju, ladang es, dan gletser yang bersih dapat memantulkan sebagian besar sinar matahari, tetapi partikel pencemar lainnya seperti karbon hitam juga telah ditemukan di ladang es dan gletser Himalaya - dan para ilmuwan mengatakan mereka mempercepat pencairan di sana.

Gletser yang mencair dengan cepat di pegunungan di berbagai belahan dunia semakin menjadi bahaya, menyebabkan tanah longsor dan longsoran salju dan menyebabkan danau glasial meluap.

Penipisan dan kemunduran gletser yang cepat juga menimbulkan ancaman bagi persediaan air dan pertanian di daerah pegunungan di seluruh dunia.