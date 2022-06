SAUDI - Pihak berwenang di Arab Saudi telah menyita mainan berwarna pelangi dan pakaian anak-anak, yang mereka klaim mendorong homoseksualitas.

TV pemerintah Al-Ekhbariya menunjukkan pejabat kementerian perdagangan mengeluarkan berbagai barang dari toko-toko di ibu kota Riyadh.

Seperti jepit rambut, pop-its, t-shirt, topi dan kotak pensil. Seorang pejabat mengatakan item itu "bertentangan dengan keyakinan Islam dan moral publik, dan mempromosikan warna homoseksual yang menargetkan generasi muda".

Kementerian perdagangan mentweet secara terpisah bahwa timnya menyita "produk yang mengandung simbol dan tanda yang menyerukan penyimpangan dan bertentangan dengan akal sehat".

Toko-toko yang kedapatan menjualnya akan menghadapi hukuman nantinya.

Pada Desember tahun lalu, pihak berwenang di negara tetangga Qatar mengumumkan bahwa mereka telah menyita pop-its berwarna pelangi dan mainan lainnya dari toko-toko karena "berslogan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam".

Meskipun Arab Saudi yang dikuasai Muslim Sunni tidak memiliki undang-undang tentang orientasi seksual atau identitas gender, hubungan seksual di luar nikah, termasuk seks homoseksual, sangat dilarang.

Di bawah interpretasi negara hukum Islam, perilaku seksual sesama jenis konsensual dapat dihukum mati atau cambuk, tergantung pada keseriusan kasus yang dirasakan.

Selain itu, ilegal bagi laki-laki untuk "berperilaku seperti perempuan" atau memakai pakaian perempuan, dan sebaliknya, dan bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas online yang melanggar "ketertiban umum, nilai-nilai agama, moral publik, dan privasi".

Pada April lalu, bioskop di kerajaan itu tidak menayangkan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness setelah Disney menolak permintaan dari otoritas Saudi untuk memotong apa yang mereka sebut "referensi LGBTQ".

Sebuah sumber yang dekat dengan Disney mengatakan kepada kantor berita AFP pada Selasa (14/6/2022) bahwa film animasi barunya Lightyear, yang menampilkan ciuman sesama jenis, juga telah dilarang di Arab Saudi.

Pejabat Saudi belum mengkonfirmasi langkah seperti itu, tetapi dua jaringan bioskop utama kerajaan itu tidak menayangkan iklan.

Kementerian Kebudayaan Uni Emirat Arab mengatakan telah melarang Lightyear pada Senin (13/6/2022) karena melanggar standar konten media negara.